Кубок Германии. Айнтрахт переиграл Вердер и дополнил полуфинальный квартет

“Саарбрюкен”, “Бавария”, “Байер”, “Айнтрахт”. В воскресенье состоится жеребьевка полуфинала Кубка Германии и вышеуказанные команды узнают своих соперников.

И для “Айнтрахта”, и для “Вердера” сезон в Бундеслиге складывается неудачно. Бременцы стоят на вылет, Франкфурт не может приблизиться к зоне еврокубков. У “Айнтрахта” есть еще Лига Европы, а вот для “Вердера” Кубок Германии был единственной отдушиной. И команда Флориана Кофельдта ее лишилась.

В этом матче было много борьбы, намного больше, чем красочного футбола. В первом тайме ударов было немного и опаснее моменты были у “Вердера”. Дэви Зельке должен был выводить бременцев вперед, но Кевин Трапп потащил его удар головой в упор.

Казалось, что первый тайм закончится нулевой ничьей, но вмешался фактор VAR. Рефери у мониторов удалось рассмотреть игру рукой Аугустинссона в штрафной после углового “Айнтрахта”. Защитник “Вердера” просто выпрыгивал на мяч и даже не видел, что он попадает в его высоко поднятую руку. Пенальти точно исполнил Андре Силва.

“Вердер” так и не пришел в себя после этого решения рефери. Во втором тайме у бременцев ничего не получалось в атаке, а Франкфурт провел второй гол – Камада замкнул навес Костича.

Матч получился нервным и тяжелым для обеих команд и закончился он очень неприятным эпизодом. На 90+1 минуте Костичу что-то взбрело в голову и он выполнил грубейший подкат против Топрака на чужой половине поля. Защитник “Вердера” получил травму, а лучший футболист “Айнтрахта” пропустит полуфинал из-за красной карточки.

Кубок Германии, 1/4 финала

Франкфурт, “Коммерцбанк-Арена”, 51500 зрителей

“Айнтрахт” Франкфурт – “Вердер” Бремен 2:0

Голы: Силва 45+6 (пен), Камада 60

“Айнтрахт”: Трапп – Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н’Дика – Ильзанкер, Соу – Чендлер (да Коста 77), Камада (Кор 82), Костич – Силва (Пасиенсия 90)

“Вердер”: Павленка – Аугустинссон (Вольтемаде 90+1), Мойсандер, Топрак, Гебре Селассие – Классен, Фогт (Сарджент 82), Максимилиан Эггештайн – Рашица, Зельке, Биттенкур (Осако 66)

Предупреждения: Абрахам 34, Хинтереггер 80 – Биттенкур 45+6, Зельке 80

Удаление: Костич 90+1