  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Отец Холанда: Ла Лига — очень хороший чемпионат для сына
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отец Холанда: Ла Лига — очень хороший чемпионат для сына

Германия
(1 голосов)

Игрок может оказаться в Испании?

Отец Холанда: Ла Лига — очень хороший чемпионат для сына
Новина українською

Отец норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда Альф-Инге рассказал о потенциальном переходе сына в один из клубов чемпионата Испании.

"Я очень рад за сына и "Боруссию", хотя для меня самое главное — чтобы он продолжал расти. Он всегда был хорош как бомбардир, но также отдаёт много результативных передач. Разумеется, я горжусь. Нас связывали более чем с сотней клубов. Это правда, что Ла Лига — очень хороший чемпионат для сына. Там отличные команды. Мы не знаем, будет ли он играть в Испании. Будем следить за ситуацией", — цитирует Холанда-старшего AS.

В Лиге чемпионов норвежец забил 10 мячей в семи матчах и сделал одну результативную передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...