Отец Холанда: Ла Лига — очень хороший чемпионат для сына

Отец норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда Альф-Инге рассказал о потенциальном переходе сына в один из клубов чемпионата Испании.

"Я очень рад за сына и "Боруссию", хотя для меня самое главное — чтобы он продолжал расти. Он всегда был хорош как бомбардир, но также отдаёт много результативных передач. Разумеется, я горжусь. Нас связывали более чем с сотней клубов. Это правда, что Ла Лига — очень хороший чемпионат для сына. Там отличные команды. Мы не знаем, будет ли он играть в Испании. Будем следить за ситуацией", — цитирует Холанда-старшего AS.

В Лиге чемпионов норвежец забил 10 мячей в семи матчах и сделал одну результативную передачу.