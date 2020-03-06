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Бундеслига. Кельн обыграл Падерборн и оторвался на 15 очков от зоны вылета

Германия
(1 голосов)

Козлы продолжают побеждать

Бундеслига. Кельн обыграл Падерборн и оторвался на 15 очков от зоны вылета
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Бундеслига, 25-й тур. Падерборн, “Бентелер-Арена”, 15000 зрителей

“Падерборн” – “Кельн” 1:2

Голы: Србены 73 – Якобс 28, Хектор 36

“Падерборн”: Цингерле – Янс, Штродик, Шонлау, Коллинз – Прегер, Фридйонссон (Риттер 73), Василиадис, Антви-Аджей (Хольтманн 42) – Србены, Михель (Сабири 46)

“Кельн”: Хорн – Шмиц, Лейстнер, Мере, Эхизибуэ – Хектор (Рекчбекай 74), Скири – Якобс, Ут (Дрекслер 82), Кайнц – Модест (Теродде 84)

Предупреждения: Србены 34, Фридйонссон 63, Сабири 88 – Ут 79, Рекчбекай 80, Скири 85, Мере 86

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В статье: Бундеслига Йонас Хектор Падерборн (Германия) Кёльн
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