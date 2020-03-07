Боруссия Менхенгладбах - Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 25-й тур.

7 марта, Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах 19:30 “Боруссия” Дортмунд

Телетрансляция – Megogo, Футбол 1

По потерянным очкам Гладбах опережает Дортмунд в турнирной таблице (в среду “жеребцы” сыграют перенесенное дерби с “Кельном”), но на Бундеслигу обе команды ставят разные задачи. “Боруссия” Дортмунд имеет призрачные надежды побороться за “серебряную салатницу”, а “Боруссия” Менхенгладбах будет очень довольна местом в первой четверке. Субботний матч будет не только проверкой амбиций обеих команд – Гладбах намерен прервать неудачную серию против BVB (девять подряд поражений в Бундеслиге и вылет в Кубке Германии). Момент для этого удачный. Менхенгладбах еще в прошлом году вылетел из еврокубков, а вот Дортмунду посреди следующей недели предстоит матч с “Пари Сен-Жермен” в Лиге чемпионов.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 1000 ₴ Бонус прирегистрации Получить бонус

Цифры и факты

У Гладбаха третья защита в чемпионате (27 пропущенных голов, у “Баварии” и “РБ Лейпциг” по 26), но в последних пяти матчах команда Марко Розе не может сделать клин-шит.

Люсьен Фавр проработал главным тренером “Боруссии” Менхенгладбах четыре с половиной года. У него третий показатель по очкам в истории клуба – 1.6 за матч.

Джейдон Санчо забивал или делал ассист в семи последних матчах Бундеслиги. Всего у него 14+14 по показателю голы-ассисты после 24 туров.

Капитан “Боруссии” Менхенгладбах Ларс Штиндль забил четыре гола в последних трех матчах чемпионата.

“Боруссия” Дортмунда выиграла девять последних матчей Бундеслиги против “Боруссии” Менхенгладбах. Это лучшая серия BVB в чемпионате. Кроме того, в нынешнем сезоне Дортмунд выбил Гладбах из Кубка Германии.

Ориентировочные составы

Капитан BVB Марко Ройс по-прежнему травмирован, поэтому против своего бывшего клуба не сыграет. Не стоит ожидать появления в старте и датского опорника Томас Дилэйни. Все остальные здоровы и Люсьен Фавр стоит перед непростым выбором – где найти место на поле для выздоровевшего Юлиана Брандта. Что касается Гладбаха, то под сомнением только участие в игре Маркуса Тюрама. Все остальные игроки основной обоймы готовы к матчу.

Гладбах: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Нойхаус, Крамер, Закария – Штиндль – Плеа, Тюрам

Дортмунд: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Загаду – Хакими, Джан, Витцель, Геррейру – Санчо, Холанд, Азар

Прогноз на матч Боруссия М – Боруссия Д

“Боруссия” Дортмунд выиграла четыре из пяти матчей чемпионата, за исключением сумасшедшей игры с “Байером” (3:4). В каждом из победных матчей команда Люсьена Фавра не пропустила, что нельзя не расценивать как большое достижение. Гладбах также показывает неплохие результаты: три победы и две ничьи в последних пяти турах. Однозначного фаворита противостояния назвать сложно, но коэффициенты букмекерских линий все же немного склоняются в сторону “Боруссии” Дортмунд.

Ставка: Победа Дортмунда 2:1

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.