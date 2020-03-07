Бундеслига. Оборонительный перформанс Вольфсбурга в матче с Лейпцигом, Байер разгромил Айнтрахт 

Бундеслига, 25-й тур.

Матч “Вольфсбурга” с “РБ Лейпциг” представлял наибольший интерес для украинских зрителей ввиду предстоящего поединка “Шахтера” в Лиге Европы, но эта игра получилась наименее зрелищной в субботней программе 25-го тура Бундеслиги, и закончилась с нетипичным для чемпионата Германии счетом 0:0.

Игроки “Лейпцига”, возможно, не могли полностью отдаться сегодняшней игре, поскольку посреди недели команда Юлиана Нагельсманна сыграет против “Тоттенхэма” в Лиге чемпионов. “Вольфсбург” сыграл надежно в защите, и допустил только один грубый провал, когда на последних минутах первого тайма Анхелиньо получил свободную зону на левом полуфланге, но ударил выше ворот. Креативная игра у “Лейпцига” сегодня совсем не получалась, “Вольфсбург” же пытался выжать максимум из стандартов и навесов, но при этом нельзя сказать, что он оборонялся у своих ворот – согласно данным Whoscored, 46% времени команды провели в центре поля. “Вольфсбург” остался доволен результатом, а отставание “Лейпцига” от “Баварии” может увеличиться до пяти очков, если завтра мюнхенцы выиграют у “Аугсбурга”.

“Айнтрахт” в этом сезоне – команда кубковых соревнований. Франкфурт вышел в 1/8 Лиги Европы и в полуфинал Кубка Германии, но раз за разом проваливается в Бундеслиге. Не будет преувеличением сказать, что в каждом из этих турниров “Айнтрахт” показывает другое лицо. В чемпионате Германии это апатичная, медленная, неуверенная в себе команда. “Байер”, забивший сегодня “Айнтрахту” четыре гола, тоже продолжает борьбу в Кубке Германии и Лиге Европы, но в отличие от Франкфурта у Леверкузена есть хорошая глубина состава и возможность проводить безболезненную ротацию. Кроме того, “Байер” находится на расстоянии вытянутой руки от Лиги чемпионов, поэтому имеет турнирную мотивацию в Бундеслиге. У “Айнтрахта” ее нет. Отсюда и сегодняшняя игра, которая местами напоминала встречу этих команд годичной давности, когда “Байер” выиграл 6:1, забив шесть голов за 34 минуты. Сегодня “Байер” был быстрее, активнее и напористее “Айнтрахта”. Беллараби (1+1), Хавертц (1+1) и Паулиньо (два гола и ассист в дебютном старте в Бундеслиге) расправлялись с футболистами Франкфуртами, как с игроками региональной лиги – никакого сопротивления не было.

В позапрошлом туре “Герта” пропустила от “Кельна” три гола за 33 минуты и в итоге проиграла 0:5, в прошлом туре берлинцы проигрывали 0:3 “Фортуне” после первого тайма, но в итоге смогли отыграться (3:3). Сегодня “Герта” снова оказалась в проигрышном положении. Уже на шестой минуте “Вердер” выигрывал 2:0 благодаря голам Сарджента и Классена. Какого сценария стоило ожидать сегодня: разгром или камбэк? Получился камбэк. “Вердер” не был бы “Вердером”, если бы не пропустил после стандарта, а затем хороший удар получился у Куньи. 2:2. Бременцы прервали свою серию из пяти поражений подряд, но ничья это не тот результат, который может устроить команду Кофельдта.

Уже почти два месяца без побед в чемпионате “Шальке”. “Кнаппен” сегодня играли с непредсказуемым “Хоффенхаймом” и выигрывали 1:0 после блестящего гола Маккенни. Однако победный счет удержать не удалось – “Хоффенхайм” отыгрался после стандарта.

Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”, 27195 зрителей

“Вольфсбург” – “РБ Лейпциг” 0:0

“Вольфсбург”: Кастельс – Штеффен (Руссийон 84), Кнохе, Брукс, Отавио – Мехмеди (Жоау Виктор 63), Герхардт, Арнольд, Брекало (Клаус 77) – Шлагер, Вегорст

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн – Лаймер – Анхелиньо (Лукман 81), Нкунку, Форсберг (Ольмо 60), Забитцер – Поульсен (Вернер 60), Шик

Предупреждения: Отавио 64, Вегорст 78 – Лаймер 41, Упамекано 57, Ольмо 90

Леверкузен, “БайАрена”, 30210 зрителей

“Байер” – “Айнтрахт” 4:0

Голы: Хавертц 4, Беллараби 14, Паулиньо 49, Паулиньо 55

“Байер”: Градецки – Вайзер, Свен Бендер (Та 35), Тапсоба, Венделл – Баумгатлингер, Арангис (Паласиос 67) – Беллараби, Паулиньо, Диаби – Хавертц (Бэйли 62)

“Айнтрахт”: Трапп – Н’Дика, Хинтереггер (Дурм 67), Хасебе, Туре – Кор (Соу 57), Ильзанкер – Костич, Камада (Гачинович 57), Роде – Силва (Пасиенсия 74)

Предупреждения: Вайзер 53

Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”, 58324 зрителя

“Шальке” – “Хоффенхайм” 1:1

Голы: Маккенни 20 – Баумгартнер 69

Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”, 24000 зрителей

“Фрайбург” – “Унион” Берлин 3:1

Голы: Шаллаи 34, Гюнтер 55, Кох 82 – Андерссон 61

Удаление: Фридрих 90+2 ("Унион", вторая желтая)

Берлин, “Олимпиаштадион”, 58028 зрителей

“Герта” Берлин – “Вердер” Бремен 2:2

Голы: Штарк 41, Кунья 60 – Сарджент 3, Классен 6