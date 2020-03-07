Германия
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Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:0. Видеообзор матча
Соперник Шахтера сыграл вничью с одним из лидеров Бундеслиги
Бундеслига, 25-й тур.
Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”, 27195 зрителей
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