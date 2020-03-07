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Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:0. Видеообзор матча

Германия
(1 голосов)

Соперник Шахтера сыграл вничью с одним из лидеров Бундеслиги

Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:0. Видеообзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 25-й тур.

Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”, 27195 зрителей

“Вольфсбург” – “РБ Лейпциг” 0:0

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Бундеслига РБ Лейпциг
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