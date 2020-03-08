Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия М - Боруссия Д 1:2. Обзор матча и видео голов
Дортмунд продолжил победную серию, переиграв Гладбах – видеообзор матча
Бундеслига, 25-й тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”, 54022 зрителя
“Боруссия” Менхенгладбах – “Боруссия” Дортмунд 1:2
Голы: Штиндль 50 – Азар 8, Хакими 71
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...