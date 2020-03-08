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Боруссия М - Боруссия Д 1:2. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Дортмунд продолжил победную серию, переиграв Гладбах – видеообзор матча

Боруссия М - Боруссия Д 1:2. Обзор матча и видео голов
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Бундеслига, 25-й тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”, 54022 зрителя

“Боруссия” Менхенгладбах – “Боруссия” Дортмунд 1:2

Голы: Штиндль 50 – Азар 8, Хакими 71

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ларс Штиндль Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Торган Азар Джейдон Санчо Ашраф Хакими Эрлинг Холанд
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