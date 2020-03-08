Бавария - Аугсбург 2:0. Без Левандовски трудно, но терпимо

Сегодня “Бавария” отметила свое 120-летие. Футболисты по этому случаю вышли в специальных ретро-футболках, а 75000 болельщиков перед стартовым свистком устроили красочное шоу. Это было ярко и красиво, но на сам футбол никак не повлияло. После матча с “Хоффенхаймом” (6:0), казалось, что “Бавария” сможет справиться с временной потерей Левандовски, но сегодняшняя игра, а также кубковый поединок с “Шальке” опровергают этот тезис.

Одна цифра: за весь первый тайм “Бавария” нанесла всего два удара. Это худший показатель за шесть лет. Первый из них был совершен только на 38-й минуте (Алаба), а в самом конце тайма хороший момент упустил Мюллер. “Аугсбург” очень хорошо защищался, а без Левандовски у “Баварии” не было какой-то подвижности, остроты в атаке.

Второй тайм мог проходить по такому же сценарию, если бы не Боатенг и Мюллер. Это парочка создала прекрасный гол, как будто флешбек из 2014-го года. Боатенг выполнил прекрасный дальний пас, а Мюллер вовремя оторвался от защитников и пробил в одно касание.

После забитого гола “Баварии” стало легче в атаке, Коутиньо и Зиркзее должны были забивать еще, но удивительным образом пробивали во вратаря “Аугсбурга” Люте.

Счет оставался скользким и давал “Аугсбургу” надежду. И команда Мартина Шмидта, при большом везении, могла бы отобрать у “Баварии” очки. На 85-й минуте Нидерлехнер пробивал в упор метров с пяти, но попал в Нойера, а через несколько минут форварда “Аугсбурга” убежал от защитников и пробил во вратаря “Баварии”, но залез всего на несколько сантиметров в офсайд. Гол отменили.

“Лучше позже, чем никогда”, – подумали игроки “Баварии” и все же провели второй мяч – великолепная комбинация Гнабри и Горетцки.

Не самая убедительная победа “Рекордмайстера”, но три очка и отрыв четыре пункта от второго места.

Бундеслига, 25-й тур. Мюнхен, “Альянц -Арена”, 75000 зрителей

“Бавария” – “Аугсбург” 2:0

Голы: Мюллер 53, Горетцка 90+1

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Тиаго (Хави Мартинес 85) – Гнабри, Мюллер, Коутиньо (Лукас Эрнандес 85) – Зиркзее (Горетцка 70)

“Аугсбург”: Люте – Макс (Варгас 67), Едвай (Удуохай 81), Гауэлеу, Фрамбергер – Байер, Хедира – Яго, Левен (Финнбогасон 76), Рихтер – Нидерлехнер

Предупреждение: Тиаго 85