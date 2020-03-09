Идеальный пас, идеальная комбинация. Бавария - Аугсбург 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча Бавария - Аугсбург, в котором мюнхенцы одержали уверенную победу и оторвались от Боруссии из Дортмунда на четыре очка. Мюнхенцы смогли воплотить свое преимущество во втором тайме. Счет открыл Мюллер после идеального паса через полполя от Боатенга. Закрепил преимущество Горецка после разыгранной как по нотам комбинации.

Чемпионат. 25-й тур

"Бавария" - "Аугсбург" 2: 0

Голы: Мюллер 53, Горецкого 90 + 1