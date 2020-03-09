Мюллер: Бавария должна благодарить Нойера – он спас нас во втором тайме

Футболист "Баварии" Томас Мюллер стал автором победного гола в матче Бундеслиги с "Аугсбургом" (2:0). Игрок поделился впечатлениями от поединка, цитирует Томаса официальный сайт "немецкой машины".

"До перерыва у нас были хорошие моменты, я должен был открыть счет. Во втором тайме мы стали действовать лучше, создавали больше опасных моментов. Нам не хватало инстинкта убийцы и хладнокровия, которое отличало нас на протяжении последних недель".