Германия
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Директор Бундеслиги: Мы бы предпочли сыграть следующий тур со зрителями
Но это остается нереальным заданием
Директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт прокомментировал решение властей о том, что все матчи должны проводиться без зрителей или с ограниченным их числом — до тысячи человек.
"Мы бы предпочли сыграть следующий тур со зрителями, но это, к сожалению, нереально. Решили, что тур все равно должен состояться, со зрителями или без. Это решение остается за властями, — цитирует Le Figaro Зайферта.
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