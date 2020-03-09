Директор Бундеслиги: Мы бы предпочли сыграть следующий тур со зрителями

Директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт прокомментировал решение властей о том, что все матчи должны проводиться без зрителей или с ограниченным их числом — до тысячи человек.

"Мы бы предпочли сыграть следующий тур со зрителями, но это, к сожалению, нереально. Решили, что тур все равно должен состояться, со зрителями или без. Это решение остается за властями, — цитирует Le Figaro Зайферта.