Хакими: Я называю Реал своим домом, но могу продолжить карьеру в другом клубе

Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", отметил в интервью изданию Téléfoot, что готов вернуться в столицу Испании.

"Решение переехать в Дортмунд – одно из лучших, которое я только мог принять. Здесь я играю и прогрессирую. 10 ассистов и 6 голов? Это мой лучший сезон, как защитник, я стараюсь не оставаться в стороне во время атаки – это современные тренды. Холанд? Эрлинг меня не удивляет. Такие голодные форварды живут ради голов ".

"Зидан? Зинедин – человек, который предоставил мне шанс и уверенность в том, что я могу находиться на профессиональном уровне. Я всегда буду ему благодарен за то, что он поверил в меня. Я называю "Реал" своим домом. Если в Мадриде хотят, чтобы я вернулся, то я сделаю это. Если же нет, то мне придется писать свою следующую главу в другом клубе".