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Рурское и рейнское дерби, и все домашние матчи Баварии до середины апреля будут сыграны без зрителей

Германия
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Борьба с распространением COVID-19 в Германии

Рурское и рейнское дерби, и все домашние матчи Баварии до середины апреля будут сыграны без зрителей
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По состоянию на десятое марта в Германии зафиксировано 1224 случаев заболевания коронавирусом. Самым проблемным стал регион Северный Рейн-Вестфалия, который представлен в Бундеслиги семью клубами. Двое из них проведут предстоящие матчи чемпионата Германии без зрителей.

Такое решение приняли власти Менхенгладбаха и Дортмунда. Без болельщиков будет проведено два дерби: Рейнское, между “Боруссией” Менхенгладбах и “Кельном”(11 марта, 19:30) и Рурское, между “Боруссией” Дортмунд и “Шальке” (14 марта, 16:30). Возможно, без зрителей состоится и поединок между “Боруссией” Дортмунд и “Баварией” (3 апреля)

Также надолго без зрителей осталась и мюнхенская “Бавария” – местные власти запретили проводить массовые мероприятия. “Бавария” проведет без зрителей ответный матч 1/8 Лиги чемпионов с “Челси”, а также поединки Бундеслиги с “Айнтрахтом” (22 марта) и “Фортуной” Дюссельдорф (11 апреля). Если “Бавария” выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, домашний матч также состоится без зрителей.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Шальке (Гельзенкирхен) Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Бундеслига Челси (Лондон) Кёльн коронавирус
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