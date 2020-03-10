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Директор Вольфсбурга: Я не пущу наших футболистов на матчи сборных

Германия
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Йорг Шмадтке призывает ФИФА к диалогу

Директор Вольфсбурга: Я не пущу наших футболистов на матчи сборных
UA-Футбол
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Ближайшие матчи нескольких немецких команд в еврокубках и в чемпионате Германии будут сыграны при пустых трибунах из-за распространения коронавируса. Без зрителей состоится и игра Лиги Европы между “Вольфсбургом” и "Шахтером” 12 марта.

Операционный директор “Вольфсбурга” Йорг Шмадтке прокомментировал возникшую проблему, а также критично высказался о товарищеских матчах сборных, которые должны состояться 26-31 марта.

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“В данный момент я так об этом думаю: я не пущу своих футболистов, я запрещу им лететь на матчи сборных, – говорит Шмадтке. Однако он признает, что он не уполномочен этого делать. – Вопрос будет “что дальше?” Ответственность лежит на ФИФА. Мы намерены начать диалог”, – сказал Шмадтке в интервью kicker.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Бундеслига Йорг Шмадтке
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