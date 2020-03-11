Игрок Ганновера сдал положительный тест на коронавирус

Защитник "Ганновера-96" Тимо Хюберс сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

23-летний футболист был заражён в конце прошлой недели на мероприятии в Хильдесхайме. В настоящее время он пребывает на карантине у себя дома.

Отметим, что Хюберс с момента заражения не контактировал с одноклубниками, однако руководство "Ганновера" решило проверить на инфекцию всех своих игроков, тренеров и других работников.

"Тимо повёл себя примерным образом. Сейчас у него нет симптомов. Узнав, что человек, с которым он контактировал, сдал положительный тест, он сразу же обратился ко врачу и отправился на карантин", — сказал спортивный директор "Ганновера" Герард Цубер.

Напомним, что "Ганновер-96" выступает во Второй Бундеслиге и располагается на 9 месте с 32 очками в активе.