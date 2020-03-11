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Гладбах выиграл у Кельна в первом в истории Бундеслиги матче без зрителей

Германия
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Рейнское дерби закончилось победой Боруссии

Гладбах выиграл у Кельна в первом в истории Бундеслиги матче без зрителей
UA-Футбол
Новина українською

Рейнское дерби между “Боруссией” Менхенгладбах и “Кельном” должно было состояться в первых числах февраля, но игра была перенесена из-за непогоды. Этому матчу было суждено войти в историю. Впервые за все время матч Бундеслиги был сыгран без зрителей. В Германии это явление называется “матч-призрак”. Что поделаешь – здоровье прежде всего.

Матчи без зрителей всегда производят удручающее впечатление, сегодня еще больше угрюмости действию придавал проливной дождь. Тем не менее, если говорить только о спортивном аспекте, обе команды провели хороший матч.

Большую часть поединка доминировал Гладбах, и заслуженно забил первым – отметился голом Эмболо. Он же во втором тайме выполнил прострел с фланга, который неудачно прервал защитник “Кельна” Хорхе Мере, отправив мяч в свои ворота.

Гладбах выиграл у Кельна в первом в истории Бундеслиги матче без зрителей - изображение 1

“Кельн” не сдался после 0:2, и смог отыграть один мяч после ошибки Зоммера. Под конец матча “козлы” устроили штурм, и могли сравнивать счет, но удача уже была на стороне “Боруссии”.

Гладбах вернул себе четвертое место, “Кельн” остается на десятой позиции.

Бундеслига, 21-й тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”, 0 зрителей

“Боруссия” Менхенгладбах – “Кельн” 2:1

Голы: Эмболо 32, Мере 70 (авт.) – Ут 81

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт – Крамер, Штробль – Херрманн (Хофманн 76), Эмболо (Штиндль 82), Тюрам (Бенсебаини 88) – Плеа

“Кельн”: Хорн – Шмитц, Ляйстнер, Мере (Модест 85), Эхизибуэ – Хектор, Скири – Кайнц (Дрекслер 66), Ут, Якобс (Тильманн 73) – Кордоба

Предупреждения: Тюрам 87 – Кайнц 33, Ут 84

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Брил Эмболо Кёльн Марк Ут
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