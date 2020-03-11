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Бавария может вернуть Тони Крооса

Германия
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Бавария может вернуть Тони Крооса
UA-Футбол
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Руководство "Баварии" рассматривает вариант возвращения Тони Крооса. Об этом передает El Chiringuito.

По данным источника, руководство клуба уже вступило в переговоры с футболистом. На данный момент, его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

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Напомним, что Тони покинул "Баварию" летом 2014-го года. За мюнхенскую команду он успел провести 135 матчей и помог завоевать 12 трофеев.

В "Реале" его карьера была еще более успешной - за четыре с половиной года он выиграл 13 трофеев, из которых четыре Лиги Чемпионов.

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В статье: Тони Кроос Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид)
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