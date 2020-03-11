Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария может вернуть Тони Крооса
Что ответит на это Зидан?
Руководство "Баварии" рассматривает вариант возвращения Тони Крооса. Об этом передает El Chiringuito.
По данным источника, руководство клуба уже вступило в переговоры с футболистом. На данный момент, его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.
Напомним, что Тони покинул "Баварию" летом 2014-го года. За мюнхенскую команду он успел провести 135 матчей и помог завоевать 12 трофеев.
В "Реале" его карьера была еще более успешной - за четыре с половиной года он выиграл 13 трофеев, из которых четыре Лиги Чемпионов.