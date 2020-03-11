Эмре Джан: Я покинул Ювентус из-за Сарри

Полузащитник "Боруссии" Эмре Джан рассказал, почему принял решение покинуть "Ювентус" прошедшей зимой.

Читайте также Официально: Боруссия выкупила контракт Эмре Джана

"Главная причина в том, что я хотел играть в футбол. Я хотел попасть на Евро-2020. Мне очень хочется сыграть за сборную Германии этим летом.

В начале осени, когда я отклонил все предложения, мне позвонил Сарри и за 20 секунд сказал, что я не попал в заявку на Лигу Чемпионов. Это сильно сыграло на моем решение", - приводит слова Джана Kicker.

В новом клубе Джан успел провести 7 матчей и забить 1 гол.