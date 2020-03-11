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Эмре Джан: Я покинул Ювентус из-за Сарри

Германия
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Итальянец совсем не верил в полузащитника

Эмре Джан: Я покинул Ювентус из-за Сарри
UA-Футбол
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Полузащитник "Боруссии" Эмре Джан рассказал, почему принял решение покинуть "Ювентус" прошедшей зимой.

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"Главная причина в том, что я хотел играть в футбол. Я хотел попасть на Евро-2020. Мне очень хочется сыграть за сборную Германии этим летом.

В начале осени, когда я отклонил все предложения, мне позвонил Сарри и за 20 секунд сказал, что я не попал в заявку на Лигу Чемпионов. Это сильно сыграло на моем решение", - приводит слова Джана Kicker.

В новом клубе Джан успел провести 7 матчей и забить 1 гол.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ювентус (Турин) Эмре Джан Маурицио Сарри
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