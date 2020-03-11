Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эмре Джан: Я покинул Ювентус из-за Сарри
Итальянец совсем не верил в полузащитника
Полузащитник "Боруссии" Эмре Джан рассказал, почему принял решение покинуть "Ювентус" прошедшей зимой.
Читайте такжеОфициально: Боруссия выкупила контракт Эмре Джана
"Главная причина в том, что я хотел играть в футбол. Я хотел попасть на Евро-2020. Мне очень хочется сыграть за сборную Германии этим летом.
В начале осени, когда я отклонил все предложения, мне позвонил Сарри и за 20 секунд сказал, что я не попал в заявку на Лигу Чемпионов. Это сильно сыграло на моем решение", - приводит слова Джана Kicker.
В новом клубе Джан успел провести 7 матчей и забить 1 гол.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...