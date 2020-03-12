Германия
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Ещё один игрок Ганновера заразился коронавирусом
И тоже защитник
Левый защитник "Ганновера" Яннес Хорн сдал положительный тест на коронавирус, об этом пишет SportBild.
В среду было объявлено, что у Тимо Хюберса диагностирован коронавирус. После этого вся команда прошла тест. Выяснилось, что у Хорна тоже положительный результат.
Ранее стало известно, что ряд ближайших матчей Бундеслиги из-за ситуации с коронавирусом пройдет при пустых трибунах.
Напомним, что "Ганновер-96" занимает 9 место во второй Бундеслиге с 32 очками в активе.
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