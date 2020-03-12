Ещё один игрок Ганновера заразился коронавирусом

Левый защитник "Ганновера" Яннес Хорн сдал положительный тест на коронавирус, об этом пишет SportBild.

В среду было объявлено, что у Тимо Хюберса диагностирован коронавирус. После этого вся команда прошла тест. Выяснилось, что у Хорна тоже положительный результат.

Ранее стало известно, что ряд ближайших матчей Бундеслиги из-за ситуации с коронавирусом пройдет при пустых трибунах.

Напомним, что "Ганновер-96" занимает 9 место во второй Бундеслиге с 32 очками в активе.