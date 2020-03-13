Левандовски: Спорт очень важен, но ваша безопасность еще важнее

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски выступил с обращением к болельщикам в связи с распространением коронавируса COVID-19 у себя в Facebook.

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"Мои дорогие, в последние несколько дней мы получили много различной информации, в том числе просьбы оставаться дома. Это относится к каждому из нас. Я прошу всех наших болельщиков: давайте уважать рекомендации и нести ответственность за себя и окружающих".