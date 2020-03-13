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Левандовски: Спорт очень важен, но ваша безопасность еще важнее

Германия
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Роберт обратился к болельщикам в связи с ситуацией с коронавирусом

Левандовски: Спорт очень важен, но ваша безопасность еще важнее
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Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски выступил с обращением к болельщикам в связи с распространением коронавируса COVID-19 у себя в Facebook.

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"Мои дорогие, в последние несколько дней мы получили много различной информации, в том числе просьбы оставаться дома. Это относится к каждому из нас. Я прошу всех наших болельщиков: давайте уважать рекомендации и нести ответственность за себя и окружающих".

"Отдельно обращаюсь к нашим молодым болельщикам. Пожалуйста, относитесь к закрытию школ как к ответственности за вашу безопасность и здоровье. В этот период не собирайтесь без необходимости в публичных местах, в том числе на стадионах. Спорт очень важен, но ваша безопасность еще важнее. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и оставайтесь дома".

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) коронавирус
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