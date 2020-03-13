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Бундеслига уйдет на паузу до 2 апреля
Чемпионат Германии по футболу будет приостановлен из-за пандемии коронавируса
На официальном сайте Бундеслиги сообщается, что данное решение вступает в силу со вторника, 17 марта. Матчей не будет минимум до 2 апреля. Встречи ближайшего 26-го тура чемпионата Германии пройдут по расписанию, но без зрителей на трибунах.
Требования к Бундеслиге-2 аналогичны. Матчи "Ганновера" и дрезденского "Динамо" не состоятся, так как два футболиста "Ганновера" сдали положительный тест на коронавирус, клуб находится на карантине.
После 25 туров в первой тройке лидеров чемпионата Германии идут "Бавария" (55 очков), "Боруссия" (51) и РБ "Лейпциг" (50).
Das #DFL-Präsidium schlägt der Mitgliederversammlung eine Aussetzung des Spielbetriebs der #Bundesliga und 2. Bundesliga ab kommendem Dienstag bis einschließlich 2. April vor ➡️ https://t.co/ZZvu06XqeB pic.twitter.com/YtGeQOMgyQ— DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) March 13, 2020