Бундеслига уйдет на паузу до 2 апреля

На официальном сайте Бундеслиги сообщается, что данное решение вступает в силу со вторника, 17 марта. Матчей не будет минимум до 2 апреля. Встречи ближайшего 26-го тура чемпионата Германии пройдут по расписанию, но без зрителей на трибунах.

Требования к Бундеслиге-2 аналогичны. Матчи "Ганновера" и дрезденского "Динамо" не состоятся, так как два футболиста "Ганновера" сдали положительный тест на коронавирус, клуб находится на карантине.

Читайте также Футбол и коронавирус: какие матчи перенесены или будут сыграны без зрителей

После 25 туров в первой тройке лидеров чемпионата Германии идут "Бавария" (55 очков), "Боруссия" (51) и РБ "Лейпциг" (50).