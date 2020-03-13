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Главного тренера Падерборна проверяют на коронавирус

Германия
(1 голосов)

У специалиста есть все симптомы вируса

Главного тренера Падерборна проверяют на коронавирус
Новина українською

Главного тренера немецкого "Падерборна 07" Штеффена Баумгарта проверяют на наличие коронавируса.

Об этом сообщили в официальном "твиттере" клуба.

"Официальное подтверждение: нашего главного тренера Штеффена Баумгарта обследовали сегодня утром из-за подозрений на коронавирус. Результат теста ожидается после полудня. Мы будем держать вас в курсе. Конечно, желаем Штеффену наилучшего!" – сказано в заявлении.

Напомним, что немецкая Бундеслига – единственная из топ-5 европейских лиг, которая не была приостановлена из-за коронавируса. Ранее сообщалось о приостановке чемпионатов Англии, Италии, Испании и Франции, а также о переносе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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В статье: Падерборн (Германия) Падерборн Штеффен Баумгарт
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