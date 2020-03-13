Главного тренера Падерборна проверяют на коронавирус

Главного тренера немецкого "Падерборна 07" Штеффена Баумгарта проверяют на наличие коронавируса.

Об этом сообщили в официальном "твиттере" клуба.

"Официальное подтверждение: нашего главного тренера Штеффена Баумгарта обследовали сегодня утром из-за подозрений на коронавирус. Результат теста ожидается после полудня. Мы будем держать вас в курсе. Конечно, желаем Штеффену наилучшего!" – сказано в заявлении.

Offizielle Bestätigung: Unser Chef-Trainer Steffen #Baumgart ist wegen des Verdachts auf den Corona-Virus heute morgen untersucht worden. Wir erwarten im Laufe des Nachmittags das Ergebnis!

Wir werden Euch weiter informieren!

Wir wünschen unserem Baumi natürlich nur das Beste! pic.twitter.com/49SwZhdLy3 — SC Paderborn 07 (@SCPaderborn07) March 13, 2020

Напомним, что немецкая Бундеслига – единственная из топ-5 европейских лиг, которая не была приостановлена из-за коронавируса. Ранее сообщалось о приостановке чемпионатов Англии, Италии, Испании и Франции, а также о переносе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.