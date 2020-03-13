Последний ТОП-чемпионат остановлен из-за коронавируса

Руководство футбольной лиги Германии на своём официальном сайте объявило о переносе 26-го тура первой и второй Бундеслиги из-за эпидемии коронавируса.

"Учитывая сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом и случаями заражения во второй Бундеслиге, президиум лиги принял решение остановить сезон в обеих лигах. Основанием для этого является подозрения на заражение коронавирусом игроков и команд. Также нельзя исключать возможность дальнейшего заражения", - говорится в заявлении.

Розыгрыш может быть приостановлен до 2 апреля. Руководство лиг призывает фанатов не собираться перед стадионами в целях безопасности.