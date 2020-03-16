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Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля

Германия
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Об этом рассказал генеральный директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт

Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля
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Генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт объявил о приостановке чемпионата Германии до 2 апреля из-за эпидемии коронавируса. Ранее лига перенесла матчи 26-го тура первой и второй Бундеслиги.

"Всё, что вчера казалось безопасным и обычным, больше таковым не является. Мы не знаем, что нас ждёт дальше. Борьба с коронавирусом сейчас в приоритете. На карту поставлено гораздо больше, чем несколько матчей Бундеслиги. Это вопрос выживания. Приостановка до 2 апреля не означает, что мы снова будем играть с 3 апреля. Мы планируем провести совещание 30 марта", — приводит слова Зайферта Watson.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек.

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В статье: Бундеслига коронавирус Кристиан Зайферт
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