У игрока Герты нашли коронавирус – клуб ушел на карантин

Берлинская "Герта" сообщает, что один из игроков команды сдал положительный тест на коронавирус. Теперь все игроки, персонал и тренерский штаб команды Бундеслиги будут находиться в самоизоляции 14 дней. Пресс-служба клуба в Твиттере отмечает:

"К сожалению, один из наших игроков сдал положительный результат на коронавирус. Все игроки, тренеры и работники будут отправлены на рекомендованный 14-дневный период изоляции".

One of our players has unfortunately tested positive for Coronavirus. All players, coaches and backroom staff will now undergo the recommended 14-day isolation period. pic.twitter.com/vQcv7R7x9f — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) March 17, 2020

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до 6 тысяч, от заболевания скончались 13 человек.