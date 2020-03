У игрока Герты нашли коронавирус – клуб ушел на карантин

Берлинская "Герта" сообщает, что один из игроков команды сдал положительный тест на коронавирус. Теперь все игроки, персонал и тренерский штаб команды Бундеслиги будут находиться в самоизоляции 14 дней. Пресс-служба клуба в Твиттере отмечает:

One of our players has unfortunately tested positive for Coronavirus. All players, coaches and backroom staff will now undergo the recommended 14-day isolation period. pic.twitter.com/vQcv7R7x9f