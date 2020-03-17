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У игрока Герты нашли коронавирус – клуб ушел на карантин

Германия
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У игрока Герты нашли коронавирус – клуб ушел на карантин
Новина українською

Берлинская "Герта" сообщает, что один из игроков команды сдал положительный тест на коронавирус. Теперь все игроки, персонал и тренерский штаб команды Бундеслиги будут находиться в самоизоляции 14 дней. Пресс-служба клуба в Твиттере отмечает:

"К сожалению, один из наших игроков сдал положительный результат на коронавирус. Все игроки, тренеры и работники будут отправлены на рекомендованный 14-дневный период изоляции".

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до 6 тысяч, от заболевания скончались 13 человек.

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В статье: Герта (Берлин) коронавирус
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