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Боруссия нашла вероятную замену для Хакими
Защитник сейчас находится в "ПСЖ"
Руководство дортмундской "Боруссии" сейчас занято поисками нового правого защитника. Главная причина в том, что Ашраф Хакими летом отправится в "Реал", так как истекает срок его арендного соглашения.
По информации RCM Sport, "шмели" ведут охоту за Томасом Менье. У бельгийца заканчивается контракт летом 2020-го года, а значит его можно будет подписать бесплатно.
Защитником ранее интересовался "Ювентус", однако туринской команде так и не удалось его заполучить. Есть вероятность, что они вернутся за бельгийцем этим летом.
В текущем сезоне Менье успел провести 26 матчей, в которых совершил 5 результативных действий.