Усадил на лавку чемпиона мира. Как канадец Альфонсо Дэвис покоряет Баварию и Бундеслигу

Всего около полутора лет назад этот парень переехал из команды МЛС "Ванкувер Уайткэпс" и присоединился к главной команде мюнхенской "Баварии" на товарищеском турнире. Его рассматривали на будущее, но никто не знал, что наступит оно настолько скоро. Его зовут Альфонсо Дэвис, он канадец и является основным левым защитником мюнхенской машины.

Начало

Альфонсо Дэвис появился на свет 2 ноября 2000 года в Будубураме, лагере беженцев в сорока километрах от столицы Ганы Аккры. Этот лагерь был открыт в начале 90-х для людей, которые спасались от войны в Либерии. Так там оказался Альфонсо и его родители, спасавшиеся от Второй Либерийской гражданской войны. Когда парню исполнилось пять, вся семья перебралась в Канаду: сперва в Виндзор, а затем в Эдмонтон.

Свои первые футбольные шаги Альфонсо делал в местных клубах со звучными названиями "Эдмонтон Интернэшнлс" и "Эдмонтон Страйкерс". Дэвис даже мог стать хоккеистом, ведь Канада все-таки не футбольная, а хоккейная страна, но уже после первых тренировок он понял, что этот вид спорта не для него. Своей не по годам зрелой игрой он приглянулся скаутам академии "Ванкувер Уайткэпс". Эта бесплатная программа позволяла игрокам получать не только футбольное, но и обычное образование.

Двух лет ему хватило для того, чтобы добраться до второй команды "Уайткэпс", которая выступает в USL. Там он стал самым молодым игроком, подписавшем контракт (15 лет и 3 месяца), самым молодым дебютантом (15 лет и 5 месяцев), а также самым молодым автором гола (15 лет и 6 месяцев). Два гола в одиннадцати матчах против более старших коллег позволили ему попасть на карандаш тренерам главной команды. Ему позволили пройти предсезонку, а также сыграть в Кубке Канады. В июле 2016 года Дэвису предложили профессиональный контракт с командой.

Тогда же Альфонсо Дэвис официально стал гражданином Канады. "Для меня великая честь называть себя канадцем, – сказал он после получения паспорта. – Здесь я вырос, это одна из лучших стран в мире. Спасибо моим родителям, что они сделали все, чтобы мы были здесь и в безопасности".

На тот момент он был самым молодым игроком элитного американского дивизиона MLS и вторым самым молодым игроком в истории лиги после Фредди Аду. Тогда его наигрывали на позиции крайнего форварда, но со временем поняли, что ему больше подойдет игра на краю полузащиты.

"С футбольной точки зрения, он готов, – сказал Карл Робинсон, бывший игрок сборной Уэльса и тренер "Ванкувера". – Он в том возрасте…я называют это губкой. Он готов впитать в себя большие объемы информации. Он пойдет в клуб, где его будут развивать тактически, технически и физически, где работают лучшие люди в мире. Клуб, который поддержит его во всех аспектах его жизни".

Своей игрой за основу клуба MLS Дэвис привлек внимание европейских скаутов. Самым первым был "Манчестер Юнайтед". Хорхе Алвиал, скаут "МЮ", сообщил, что у него на руках было большое количество отчетов, которые сообщали о том, что Альфонсо – будущая звезда. Проблема была в деньгах и подходе: "Уайткэпс" потребовали от полутора до двух миллионов евро, "Юнайтед" хотел просмотр в академии. Так Альфонсо Дэвис оказался в "Баварии".

Становление

"Бавария", в отличии от "МЮ", не поскупилась на деньги. Мюнхенцы выложили 10 млн евро сразу и практически столько же пообещали бонусами. Игрока оставили на полгода в Канаде, а в Германию он переехал в январское трансферное окно 2019 года.

"Когда я впервые оказался в "Баварии", то не мог в это поверить, – сказал он в интервью BBC. – Когда я вошел в раздевалку, первым, кого я увидел, был Арьен Роббен. Не мог поверить в то, что вижу все это своими глазами. Арьен подошел ко мне, пожал руку и сказал: "Привет, я Арьен". Тогда я подумал, что ему не обязательно представляться. После подписания контракта я разместил фотографию со своей футболкой в Инстаграме, а мне пришло уведомление, что на меня подписался Матс Хуммельс, а я на него не подписан. Я подписался в ответ и мне пришло от него сообщение: "Добро пожаловать в команду, с нетерпением жду встречи с тобой". С каждым часом мне писало все больше игроков".

Никто не обещал Дэвису сходу место в стартовом составе и много игрового времени, однако Нико Ковач откровенно использовал его в качестве человека, который выйдет в конце матча на пару минут для "потянуть заменой время". Так за полгода Альфонсо наиграл всего около семидесяти минут, что явно не пошло ему в плюс. Спасительным стал приход Ханса-Дитера Флика, человека, который не просто дал парню больше игрового времени и новую позицию, но и заставил поверить в себя и свои силы.

Зрелость

Кто бы мог подумать, что парень, который имеет канадское гражданство и не колоссальный опыт выступления на уровне MLS, сможет усадить на скамейку запасных чемпиона мира – Люку Эрнандеса? Альфонсо Дэвису это удалось. Свой первый матч в старте он провел против "Униона" – победа 2:1. Это было 26 октября 2019 года. С тех пор именно Дэвис – первый выбор Флика на место левого защитника команды.

"Альфонсо – молодой парень, и в последних пятb играх подряд, он действительно повзрослел, – заявил Флик после матча с дортмундской "Боруссией" (победа 4:0). – Он быстр, он необычайно быстр, как вы могли увидеть, когда он сыграл против Хакими и Санчо, которые не являются легкими противниками, но обоих он держал под строгим контролем".

В нем действительно есть очень многое от Ашрафа Хакими и Джейдона Санчо. Как марокканец и англичанин, у него взрывная скорость и большая нацеленность на атаку, однако как и Хакими, он хорош у своих ворот. Его называли заменой Роббену и Рибери, в этом был смысл, ведь в MLS и в сборной Канаде он достаточно много отдавал голевых передач и забивал голы. Но при этом Дэвис настолько универсален, что спокойно принял роль левого защитника в системе Флика.

"Он много бегает вперед, и что меня больше всего поразило в нем, так это то, как он использует свою нагрузку в единоборствах. Он полностью закрыл свой фланг, и я доволен им. Думаю, впереди он мог бы дать больше, но это часть его будущего развития", – продолжил рассыпаться в комплиментах главный тренер "Баварии".

"Он будет игроком мирового уровня", – не скрывает своего восторга Ули Хенесс, президент "Баварии". "Вы можете видеть, как быстро он прогрессирует, и мы довольны им", – добавляет генеральный директор клуба Карл-Хайнц Румменигге.

У Альфонсо Дэвиса хватает проблем на позиции левого защитника, но все они связаны с тем, что она непривычна для него. И все они решаемы опытом. Пока Дэвис часто выдергивается вперед и теряет быстрых форвардов соперника, которые норовят забежать ему за спину. Потерю позиции Дэвис компенсирует своей быстрой скоростью, но не всегда получается исправить собственную ошибку.

Отчасти можно сказать, что канадцу сильно повезло с травмами конкурентов. Никлас Зюле не помощник "Баварии" надолго, Люка Эрнандес не может набрать после травмы ту форму, из-за которой за него заплатили огромные деньги. Один из лучших левых защитников мира Давид Алаба передвинут в центр защиты. По сути у Альфонсо Дэвиса в клубе пока нет конкурентов. Вполне возможно, что в момент, когда все будут здоровы, Дэвис потеряет место в основе, но пока она для него является полностью заслуженным.

"Игра в качестве нападающего на ранних этапах его становления приносит ему пользу на позиции левого защитника, – сообщил в интервью Goal.com тренер резерва "Баварии" Себастьян Хенесс. – Одна из сильных сторон Дэвиса – его телосложение. Он быстрый и крепкий. Соответственно, тело – его главное оружие. Он левша и обладает шикарной техникой даже на высокой скорости. Если он продолжит прогрессировать с такой же скоростью, то у него есть потенциал стать лучшим в мире на своей позиции".