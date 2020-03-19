Игроки Боруссии Менхенгладбах пошли на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу

Футболисты гладбахской “Боруссии” предложили клубу отказаться от части своей зарплаты из-за приостановки чемпионата.

Об этом сообщил генеральный директор “Боруссии” Макс Эберль. “Игроки понимают, что происходит. Команда предложила сократить зарплату, если это поможет клубу и его работниками. Мы приняли это предложение. Я очень горжусь ребятами. Это показывает то, что мы в “Боруссии” должны быть вместе и в плохие, и в хорошие времена. К инициативе игроков также присоединились мы, директоры клуба, и тренерский штаб”.

Эберль не уточняет от какой части зарплаты отказались футболисты. По информации Rheinische Post, “Боруссия” сможет сэкономить больше миллиона евро в месяц.

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Гладбах стал первым клубом в Бундеслиге, который применила эту меру. Как сообщает kicker, от трети своей зарплаты готов отказаться и гендиректор “Боруссии” Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке.

В прошлую среду “Боруссия” Менхенгладбах сыграла первый в истории Бундеслиги матч без зрителей, переиграв “Кельн” (2:1). По подсчетам клуба, одна игра при пустых трибунах привела к потере двух миллионов евро.

Бундеслига готова доиграть сезон без зрителей из-за важности поступления средств от телетрансляций. Отмена сезона может стоить лиге 750 миллионов евро и привести к банкротству большинства клубов.