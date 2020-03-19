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Левандовски рассказал, как Роналду и Рамос приглашали его в Реал

Германия
(1 голосов)

Это был бы очень интересный трансфер

Левандовски рассказал, как Роналду и Рамос приглашали его в Реал
UA-Футбол
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Форвард "Баварии" Роберт Левандовски рассказал, кто в свое время зазывал его в "Реал", а также признался, что его голод к забитым голам все еще остался.

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"Правда ли, что Рамос и Роналду звали меня в "Реал"? Да. Я мог оказаться в отличном клубе в Ла Лиге, или любом другом чемпионате, но в тот момент мне нужно было другое.

У меня все еще есть желание забивать голы. В матче я часто прошу мяч, чтобы постараться что-то сделать. Если я забиваю в игре три, то всегда хочу оформить и четвертый", - приводит слова польского нападающего AS.

Ранее сообщалось, что перед паузой из-за коронавируса, Роберт получил серьезную травму.

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В статье: Серхио Рамос Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду Реал (Мадрид)
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