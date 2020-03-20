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Холанд – лучший молодой футболист Бундеслиги в феврале
Эрлинг заслужил
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал лучшим молодым игроком чемпионата Германии в прошедшем месяце.
19-летний норвежский нападающий опередил в борьбе за приз полузащитника "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку и защитника "Кельна" Исмаиля Якобса.
Your February #BLRookie of the Month: @ErlingHaaland ???? #AWSxBundesliga pic.twitter.com/5xkbEjU1cO— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 19, 2020
В 5 матчах в феврале Холанд забил в Бундеслиге 4 гола. Напомним, второй мяч форварда "Боруссии" в первом матче с "Пари Сен-Жермен" (2:1) признан лучшим в первых поединках 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, в этой встрече Холанд отметился дублем. Также тогда он стал лучшим футболистом матча и недели.
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