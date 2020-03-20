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На этот раз не Холанд: Джейдон Санчо признан игроком месяца в Бундеслиге

Германия
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Англичанин силен не по годам

На этот раз не Холанд: Джейдон Санчо признан игроком месяца в Бундеслиге
UA-Футбол
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Бундеслига, вслед за другими чемпионатами, подвела итог последнего зимнего месяца. Был выбран лучший футболист этого периода.

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Награду получил вингер "Боруссии" Джейдон Санчо. На его счету за это время 2 гола и четыра ассиста. Он помог "шмелям" добыть 4 победы (при двух поражениях).

Его товарищ по команде, Эрлинг Холанд, был признан лучшим молодым игроком.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Джейдон Санчо
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