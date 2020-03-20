На этот раз не Холанд: Джейдон Санчо признан игроком месяца в Бундеслиге

Бундеслига, вслед за другими чемпионатами, подвела итог последнего зимнего месяца. Был выбран лучший футболист этого периода.

Награду получил вингер "Боруссии" Джейдон Санчо. На его счету за это время 2 гола и четыра ассиста. Он помог "шмелям" добыть 4 победы (при двух поражениях).

Его товарищ по команде, Эрлинг Холанд, был признан лучшим молодым игроком.