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На этот раз не Холанд: Джейдон Санчо признан игроком месяца в Бундеслиге
Англичанин силен не по годам
Бундеслига, вслед за другими чемпионатами, подвела итог последнего зимнего месяца. Был выбран лучший футболист этого периода.
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Награду получил вингер "Боруссии" Джейдон Санчо. На его счету за это время 2 гола и четыра ассиста. Он помог "шмелям" добыть 4 победы (при двух поражениях).
Guaranteeing goals left and right: February's #BundesligaPOTM is @BlackYellow's Jadon #Sancho @EASPORTSFIFA #FIFA20 pic.twitter.com/fRWpgIkoqe— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 20, 2020
Его товарищ по команде, Эрлинг Холанд, был признан лучшим молодым игроком.
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