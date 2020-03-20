Макманаман не советует Холанду спешить с переходом в Реал

В последнее время появляется все больше слухов о том, что "Реал" интересуется трансфером Эрлинга Холанда. Экс-игрок "сливочных" Стив Макманаман не советует ему спешить с повышением.

"Ему еще рано покидать "Боруссию". Он счастлив в клубе, часто играет и забивает голы. Ему не следует преждевременно менять команду и спешить в "Реал".

Вы видели, что случилось с Йовичем? Он очень редко играет после прекрасного сезона в Германии. Я слышал, что "Реал" следит за Мбаппе и Холанду не нужно переходить в одно время с ним", - приводит слова Стива Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что "Реал" следит за аргентинским форвардом "Интера".