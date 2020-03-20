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Макманаман не советует Холанду спешить с переходом в Реал

Германия
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Перед глазами есть пример Йовича

Макманаман не советует Холанду спешить с переходом в Реал
UA-Футбол
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В последнее время появляется все больше слухов о том, что "Реал" интересуется трансфером Эрлинга Холанда. Экс-игрок "сливочных" Стив Макманаман не советует ему спешить с повышением.

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"Ему еще рано покидать "Боруссию". Он счастлив в клубе, часто играет и забивает голы. Ему не следует преждевременно менять команду и спешить в "Реал".

Вы видели, что случилось с Йовичем? Он очень редко играет после прекрасного сезона в Германии. Я слышал, что "Реал" следит за Мбаппе и Холанду не нужно переходить в одно время с ним", - приводит слова Стива Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что "Реал" следит за аргентинским форвардом "Интера".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Стив Макманаман Эрлинг Холанд
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