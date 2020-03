Бавария готова платить Хавертцу 8 миллионов евро в год

Полузащитник "Байера" Кай Хавертц уже давно находится на радарах у топ клубов. Особенно пристально за ним следит "Бавария".

По сообщению журналиста Николо Скира, мюнхенцы готовы предложить футболисту пятилетный контракт и будут платить ему 8 миллионов в год. Однако, помимо этого, им нужно будет заплатить немаленькую сумму "фармацевтам" - не менее 100 миллионов евро.

#BayernMunich are working to sign Kai #Havertz from #BayerLeverkusen in summer. They have offered to him 5-years contract with a wages of €8M a year. #transfers