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Груич: Не уверен, что вернусь в Ливерпуль

Германия
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Груич: Не уверен, что вернусь в Ливерпуль
Новина українською

Полузащитник "Герты" Марко Груич заявил, что не уверен насчет своего возвращения в "Ливерпуль".

Ярко проявив себя в "Герте" в прошлом сезоне, Груич убедил немецкий клуб продлить его аренду на год.

В этой кампании Марко выглядит не так убедительно, потеряв свое место в стартовом составе "Герты" после смены главного тренера. 23-летнему сербу пока не удалось сделать того рывка, который бы позволил ему вернуться в "Ливерпуль" и претендовать на игровые минуты там.

"Если честно, мы не обсуждали мое будущее. Конечно, каждый должен стараться, чтобы играть, но я очень доволен своим игровым временем здесь. Давайте посмотрим, что случится летом — от "Ливерпуля" это тоже зависит", — сообщил Груич Der Tagesspiegel.

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В статье: Герта (Берлин) Ливерпуль Марко Груич
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