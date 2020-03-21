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Ольмо: Ради перехода в Лейпциг отказал Барселоне

Германия
(1 голосов)

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Ольмо: Ради перехода в Лейпциг отказал Барселоне
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Полузащитник "РБ Лейпциг" Дани Ольмо рассказал о переходе в немецкий клуб во время зимнего трансферного окна.

"У меня было несколько предложений, не только из Испании, но также из Италии и Англии. Но Лейпциг предложил лучшие условия.

Барселона общалась с моими агентами в ноябре, сначала они хотели оформить трансфер быстро, но потом все откладывали по различным причинам. Когда они снова обратились ко мне в конце января, я практически договорился с Лейпцигом. Я хотел выступать в команде, у которой был проект для моего развития. И Лейпциг предложил мне это, в отличие от других клубов. Я присоединился к клубу, который больше других хотел подписать меня", – цитирует Ольмо Mundo Deportivo.

Отметим, что Ольмо числился в академии "Барселоны" с 2007 по 2014 год.

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В статье: Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
21.03.2020 в 14:11
Пусть пока набирается опыта в Лейпциге
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