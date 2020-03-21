Пять лучших голов Юргена Клоппа

Юрген Клопп не был выдающимся футболистом. Он провел 11 сезонов во второлиговом "Майнце" и не сыграл ни одного поединка в Бундеслиге. Несмотря на свою техническую ограниченность, Клопп был лидером и "мотором" команды. "У меня был талант для четвертой лиги, но мозги для высшего дивизиона. Вот почему я играл в Бундеслиге 2", - со свойственной ему самоиронией позже говорил Клопп.

Он был очень эмоциональным футболистом и нередко терял над собой контроль. "Иногда Клопп просто выходил из себя, потому что у него в голове было много хороших идей, но его футбольный талант не позволял их ему реализовать", - рассказывает бывший тренер "Майнца" Вольфганг Франк.

При всем этом, Клопп провел 336 матчей за "Майнц" и забил 56 голов. Он начинал нападающим, но в итоге переквалифицировался в защитника. Немало своих мячей Клопп забил головой, но были в его карьере и примеры технично исполненных ударов с дальних позиций или с лету.

Таким был Юрген Клопп до того, как он стал Юргеном Клоппом, каким мы его знаем сейчас.