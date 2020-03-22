Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два игрока Айнтрахта заразились коронавирусом
Клуб решил не оглашать имена заболевших
Два футболиста "Айнтрахта" заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба немецкого клуба. Имена больных не уточняются.
Вся команда сдала анализ на COVID-19: два теста дали положительный результат, остальные 23 – негативный.
Ранее сообщалось, что от коронавируса скончался бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Serega1111 (Киев)
22.03.2020 в 09:43
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...