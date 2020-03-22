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Два игрока Айнтрахта заразились коронавирусом

Германия
(1 голосов)

Клуб решил не оглашать имена заболевших

Два игрока Айнтрахта заразились коронавирусом
Новина українською

Два футболиста "Айнтрахта" заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба немецкого клуба. Имена больных не уточняются.

Вся команда сдала анализ на COVID-19: два теста дали положительный результат, остальные 23 – негативный.

Ранее сообщалось, что от коронавируса скончался бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс.

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
22.03.2020 в 09:43
Ну, если "два игроки", то уже "заразилися", а не "заразились"
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