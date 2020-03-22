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Бавария пытается сбить цену на Перишича
Мюнхенцы заинтересованы в выкупе хорвата, но на своих условиях
"Бавария" заинтересована в выкупе контракта вингера Ивана Перишича на постоянной основе, сообщает известный инсайдер Николо Скира.
По его информации, мюнхенцев не устраивает ранее оговоренный ценник в размере 20 миллионов евро за 31-летнего игрока, поэтому они сейчас ведут активные переговоры с "Интером" о снижении этой суммы.
Боссы "Баварии" понимают, что Перишич банально не вписывается в игровой рисунок наставника "нерадзурри" Антонио Конте, поэтому и не намерены переплачивать.
В этом сезоне Иван Перишич записал на свой счет 4+4 по системе гол+пас в 15 поединках Бундеслиги.