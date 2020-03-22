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Директор Лейпцига: Мы готовы к уходу Вернера
Форвард летом может переехать в АПЛ
Спортивный директор "РБ Лейпциг" Маркус Кроше заявил, что клуб думает над вариантами замены нападающему Тимо Вернеру, интерес к которому проявляют гранды АПЛ.
"Для Тимо вполне естественно быть объектом внимания других клубов. Но это не заставляет меня не спать по ночам.
Мы к этому готовы, мы держим в уме альтернативы", – цитирует Кроше Bild.
В этом сезоне Вернер забил 27 голов и отдал 12 результативных передач в 36 матчах.
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