Директор Лейпцига: Мы готовы к уходу Вернера

Спортивный директор "РБ Лейпциг" Маркус Кроше заявил, что клуб думает над вариантами замены нападающему Тимо Вернеру, интерес к которому проявляют гранды АПЛ.

"Для Тимо вполне естественно быть объектом внимания других клубов. Но это не заставляет меня не спать по ночам.

Мы к этому готовы, мы держим в уме альтернативы", – цитирует Кроше Bild.