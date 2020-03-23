Вернер может остаться в Лейпциге

Спортивный директор "Лейпцига" Маркус Креше прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего команды Тимо Вернера.

"Понятно, что Тимо вызвал интерес у других клубов своими выступлениями в этом сезоне. Мы не знаем, как будет развиваться трансферный рынок. У Англии те же проблемы, что и у нас. Кризис затрагивает не только одну лигу, он имеет глобальное влияние и мы не можем сказать, будут ли события такими же через шесть месяцев. Таким образом, есть вероятность, что Вернер не покинет "Лейпциг", - цитирует Креше Sport1.

Одним из фаворитов на подписание форварда является "Ливерпуль", который хотел подписать игрока в ближайшее трансферное окно.