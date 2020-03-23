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Бавария готова продлить контракт с Команом

Германия
(1 голосов)

На молодого француза будет сделана ставка

Бавария готова продлить контракт с Команом
UA-Футбол
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В ближайшее время Кингсли Коман может подписать новое соглашение с "Баварией". Об этом передает FootMercato.

На данный момент, мюнхенцы лично заинтересованы в данной сделке. Контракт вингера с "Баварией" действует до лета 2023-го года, однако они намерены удержать его на более долгий срок.

Ранее, на позицию Комана мог быть куплен Лерой Сане. Однако из-за травмы крестообразных связок, данный трансфер сорвался. Теперь ставка будет сделана на Комана.

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Отметим, что в свои 23 года французский игрок выигрывал семь национальных чемпионатов с "ПСЖ", "Ювентусом" и "Баварией".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Кингсли Коман
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