В 17 лет Эрлинг Холанд оформил покер за 20 минут в чемпионате Норвегии. ВИДЕО

К маю 2019-му года об Эрлинге Холанде знали только норвежские болельщики и эксперты, следящие за юными талантами. А потом на молодежном чемпионате мира он забил девять голов в одном матче и прорвало. Лидер атак "Зальцбурга", невероятная серия в Лиге Чемпионов с голами "Ливерпулю", переход в "Боруссию" и мгновенный выход на первый план в Бундеслиге.

Но Эрлинг зажигал и до того, как его карьера начала стремительно разгоняться. Во-первых, в элитном дивизионе своей страны он дебютировал в 16, за неделю после 17-го дня рождения он забил первый гол среди профессионалов, а за месяц до 18-летия оформил первый в карьере покер. 1 июля 2018 его "Мольде" приехал в гости к "Бранну". Уже на 4-й минуте Эрлинг открыл счет, на 21-й реализовал пенальти и зажег четверку на табло. Так матч и завершился со счетом 0:4 в пользу команды вундеркинда.

Напомним, что "Боруссия" купила Холланд всего за 20 млн евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его в 80 млн. В сезоне 2019/2020 норвежец забил 40 голов в 33-х матчах во всех турнирах, в которых принимал участие, в том числе 10 мячей в Лиге Чемпионов.