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Холанд - главная цель Реала

Германия
(1 голосов)

Сливочным нужен форвард, который стабильно забивает

Холанд - главная цель Реала
Новина українською

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд может сменить клубную прописку.

По информации Marca, 19-летний футболист стал приоритетной трансферной целью мадридского "Реала" на летнее межсезонье. "Сливочные" хотят заполучить игрока, способного стабильно забивать, и видят в Эрлинге идеального кандидата на эту роль.

Отмечается, что "Реал" также следит за Лаутаро Мартинесом из "Интера" и Тимо Вернером из "РБ Лейпциг". Однако Холанд нравится "сливочным" больше, чем немец, а также пользуется преимуществом перед аргентинцем в связи с действующим в Испании лимитом на футболистов из стран, не входящих в состав Евросоюза.

Холанд перешёл в "Боруссию" в январе этого года и провёл 8 матчей, забив при этом 9 голов и отдал 1 результативный пас.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд
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