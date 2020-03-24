  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Игроки Баварии и Боруссии согласились пойти на понижение зарплат
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроки Баварии и Боруссии согласились пойти на понижение зарплат

Германия
(1 голосов)

В тяжелых условиях нужно принимать непростые решения

Игроки Баварии и Боруссии согласились пойти на понижение зарплат
UA-Футбол
Новина українською

Вспышка коронавируса в странах Европы вынудила поставить почти все чемпионаты на паузу. Из-за этого клубы несут серьезные потери.

Читайте такжеБарселона может попросить игроков пойти на снижение зарплаты

Как сообщает Bild, руководство "Баварии" и "Боруссии" провело встречу с игроками, на котором просило их пойти на некоторые уступки. Они согласилсь пойти на 20-ти процентное снижение зарплат.

Ранее сообщалось, что руководство "Лиона" приостановило выплату зарплат футболистам.

Читайте такжеВынужденная мера: Французский клуб временно приостановил выплату зарплаты игрокам
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...