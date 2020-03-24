Игроки Баварии и Боруссии согласились пойти на понижение зарплат

Вспышка коронавируса в странах Европы вынудила поставить почти все чемпионаты на паузу. Из-за этого клубы несут серьезные потери.

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Как сообщает Bild, руководство "Баварии" и "Боруссии" провело встречу с игроками, на котором просило их пойти на некоторые уступки. Они согласилсь пойти на 20-ти процентное снижение зарплат.

Ранее сообщалось, что руководство "Лиона" приостановило выплату зарплат футболистам.