Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игроки Баварии и Боруссии согласились пойти на понижение зарплат
В тяжелых условиях нужно принимать непростые решения
Вспышка коронавируса в странах Европы вынудила поставить почти все чемпионаты на паузу. Из-за этого клубы несут серьезные потери.
Как сообщает Bild, руководство "Баварии" и "Боруссии" провело встречу с игроками, на котором просило их пойти на некоторые уступки. Они согласилсь пойти на 20-ти процентное снижение зарплат.
Ранее сообщалось, что руководство "Лиона" приостановило выплату зарплат футболистам.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...