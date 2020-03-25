Ашраф Хакими - лучший крайний в Европе. Как в Боруссии зажглась звезда для Реала

Летом между дортмундской "Боруссией" и мадридским "Реалом" развернется настоящая битва. Позиции "сливочного" клуба выглядят наиболее выигрышными, но "шмелям" также есть чем козырять. Ашраф Хакими принадлежит испанцам, но именно в Германии он раскрылся, нашел себя и показывают игру не европейского, а мирового уровня.

Ашраф Хакими родился в марокканской семье, которая переехала жить в пригород Мадрида – город Хетафе. В возрасте шести лет он начал заниматься футболом в академии клуба "Депортиво Колонья". Сейчас этого клуба не существует, так как он был расформирован из-за больших долгов. В семь же его позвали в академию мадридского "Реала" и эта история вполне тянет на экранизацию.

В один из дней возвращающийся с работы отец Ашрафа проверил почтовый ящик и увидел там письмо, на котором красовался фирменный бланк "Мадрида". Он принес находку домой и показал ее сыну. "Честно говоря, тогда я подумал, что он шутит и попросил меня ущипнуть". Нет, это была правда. Скауты "сливочных" активно просматривали все местные академии в поисках талантов и Хакими им приглянулся. В письме было приглашение на просмотр, который марокканец прошел и был зачислен в молодежный сектор великого клуба.

Многократный чемпион Испании и Лиги чемпионов не очень жалует собственных воспитанников. Прозвище "галактикос" появилось не просто так. В Мадриде предпочитают купить готовую звезду в другом клубе, а не возиться со своими доморощенными игроками. Хакими отчасти повезло, однако этого бы не случилось, если бы он не был достаточно хорош. Пройдя все уровни мадридской академии, он сперва оказался во второй команде, выступающей в Сегунде, а затем дебютировал в основе. Тем не менее тренерский штаб его посчитал недостаточно готовым к такому уровню, потому он и уехал в двухлетнюю аренду в Дортмунд.

"Уехать в Германию, в Дортмунд – для меня это был челлендж. Ведь "Боруссия" – исторический клуб для Бундеслиги, который добился невероятных результатов".

Мало кто видел в девятнадцатилетнем парне, который провел всего несколько матчей за "Мадрид" в Ла Лиге, того, кто всего спустя полгода будет считаться одним из лучших, если не лучшим, правым крайним мира. Ему удалось практически сразу усадить на скамейку запасных двух легенд Дортмунда – Пишчека и Шмельцера. Справедливости ради, оба заметно сдали, что помогло игроку, однако звучит красиво. Сегодня он бесспорный игрок основного состава "Боруссии Дортмунд", основной игрок сборной Марокко и два раза подряд стал лучшим молодым игроком Африки. Но как у него это получилось?

В дебютном матче в Бундеслиги Хакими отличился голом

В последующих четырех поединках записал на свой счет три ассита.

В дебютной игре в Лиге Чемпионов за шмелей - против мадридского "Атлетико" - выдал три результативные передачи

Все просто – он попал в один из лучших топ-клубов Европы по работе с молодежью. За последние годы через "Дортмунд" прошло большое количество молодых игроков, которые постоянно получали игровую практику, засверкали и ушли за внушительные суммы. Дембеле, Санчо, Холланд, Рейна – все эти парни получали или получают то, что нужно игроку их лет – полное доверие и игровое время на высоком уровне. Самые положительные отзывы о "Боруссии" Хакими дал Марк Бартра, а адаптироваться на новом месте помогли Пако Алькасер, Аксель Витцель и Серхио Гомес.

Ашрафу Хакими нужен был клуб, который поверит в него и даст возможность проявить себя. Сидеть за бесспорным номером один Дани Карвахалем в "Мадриде" – так себе затея. "Я регулярно играю в футбол, каждую неделю, и действительно наслаждаюсь этим", – сказал Хакими спустя пару месяцев в Дортмунде. "Уверенность позволяет выражать себя, выходить на поле и играть со свободой".

В пользу Хакими говорит его невероятная скорость и впечатляющая универсальность. По скорости он самый быстрый игрок Бундеслиги – по официальной статистике он выдал спринт в 36,2 км/ч (самый быстрый результат за девять лет ведения этой статистики). Ашраф современный защитник, который быстро бороздит фланг от ворот до ворот, не забывая при этом о своих обязанностях. Он способен сыграть не только справа, но и слева, и даже в центре. В детстве он чаще играл на позиции форварда, затем его пробовали вингером. Люсьен Фавр, главный тренер дортмундской "Боруссии", в зависимости от соперника дает Хакими разную роль на поле, но чаще всего она является остро атакующей.

У крайнего защитника Хакими в этом розыгрыше Лиги чемпионов четыре гола за восемь матчей: по дублю в ворота "Славии" и "Интера". Причем два из них – победные. В Бундеслиге от него пострадали "Кельн", "Фрайбург" и менхенгладбахская "Боруссия". Его умнейшие передачи привели к десяти голам – больше голевых передач лишь у Мюллера, Санчо и Нкунку, игроков, которые намного ближе играют к чужим воротам.

"Играя на обоих флангах, я многому научился. Любой тренер знает, что игрок, умеющий играть на обоих флангах, приносит своей универсальностью большую пользу. С Фавром мы в прекрасных отношениях. Он всегда пытается мне помочь. Он знает, что я молод и стремлюсь учиться. Я обязательно прислушиваюсь к нему, потому что все то, что он мне говорит, правда".

Положительное влияние Дортмунда, то, что окружает сам клуб, трудно недооценить. Именно здесь Ашраф Хакими стал тем игроком, которого стали высоко котировать в мире. Летом ему и его клубам предстоит решать, что делать дальше. Летом девушка подарит марокканцу первенца. Где родится его ребенок – в Мадриде или Дортмунде? "Увидим, что произойдет летом, – говорит он сам. – Теперь у меня есть два дома". В любом случае, какой выбор бы он не сделал, в победном положении окажется выбранный клуб.