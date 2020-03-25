Три клуба АПЛ проявляют интерес к 18-летнему игроку Шальке

Три клуба АПЛ проявляют интерес к защитнику "Шальке-04" Малика Тиава, сообщает Daily Mail.

На 18-летнего игрока претендуют "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и лондонский "Арсенал".

Тиав забил девять голов за молодёжку "Шальке" в этом сезоне. За главную команду он сыграл один матч.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к хорватскому защитнику "Ливерпуля" Деяну Ловрену."Ливерпуль" больше не рассчитывает на игрока и готов продать его за € 20 млн. Также хорват входит в сферу интересов "Лацио".