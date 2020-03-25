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Три клуба АПЛ проявляют интерес к 18-летнему игроку Шальке
Игрок хорошо провел сезон в молодежке
Три клуба АПЛ проявляют интерес к защитнику "Шальке-04" Малика Тиава, сообщает Daily Mail.
На 18-летнего игрока претендуют "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и лондонский "Арсенал".
Тиав забил девять голов за молодёжку "Шальке" в этом сезоне. За главную команду он сыграл один матч.
Ранее сообщалось, что "Арсенал" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к хорватскому защитнику "Ливерпуля" Деяну Ловрену."Ливерпуль" больше не рассчитывает на игрока и готов продать его за € 20 млн. Также хорват входит в сферу интересов "Лацио".
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