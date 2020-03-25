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Нойер: Футболистам нужно соглашаться на понижение зарплат, когда это необходимо
Сейчас явно тот случай
Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер рассказал о том, почему игроки его клуба согласились на понижение зарплат из-за кооронавирус.
"Футболист - привилегированная профессия. Нам нужно идти на такие шаги, когда это необходимо. В "Баварии" порядка тысячи сотрудников. Нам нужно им помочь и обеспечить их безопасность", - приводит слова немецкого голкипера Marca.
Стоит отметить, что сам Нойер уже долгое время ведет переговоры с "Баварией" о новом контракте.
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