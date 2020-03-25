Шальке готов выложить 25 миллионов ради полноценного подписания защитника Барселоны

"Барселона" зимой согласилась отдать Жан-Клер Тодибо в аренду, для того, чтобы француз набирался опыта. Есть вероятность, что назад он уже не вернется.

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Как сообщает Bild, в "Шальке" все довольны показателями защитника, а потому готовы выкупить его конракт. В арендном соглашение есть пункт о его выкупе за 25 миллионов.

Пока что, до приостановки чемпионата, Тодибо успел провести 3 матча за "Шальке".