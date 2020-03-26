"Нужно ехать туда, где тебя ждет не только тренер". Отец Холанда объяснил, почему сын не перешел в МЮ

Альф Инге Холанд, отец форварда дортмундской "Боруссии", рассказал в эфире телеканала TV2, почему его сын не перешел зимой в "Манчестер Юнайтед". Цитирует норвежца интернет-портал Goal.com.

"Неизвестно, что бы у Эрлинга получилось в другом клубе. Мы никогда не получим ответ на этот вопрос. Но я доволен командами, которые были в карьере сына. Нужно переходить туда, где тебя ждет весь клуб, а не только тренер. Я думаю, что это самое главное во время трансферного окна. Важно также то, где клуб находился в течение последних 5-10 лет, и выбранный курс".