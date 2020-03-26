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"Нужно ехать туда, где тебя ждет не только тренер". Отец Холанда объяснил, почему сын не перешел в МЮ

Германия
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Эрлинг мог зажигать на Туманном Альбионе

"Нужно ехать туда, где тебя ждет не только тренер". Отец Холанда объяснил, почему сын не перешел в МЮ
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Альф Инге Холанд, отец форварда дортмундской "Боруссии", рассказал в эфире телеканала TV2, почему его сын не перешел зимой в "Манчестер Юнайтед". Цитирует норвежца интернет-портал Goal.com.

"Неизвестно, что бы у Эрлинга получилось в другом клубе. Мы никогда не получим ответ на этот вопрос. Но я доволен командами, которые были в карьере сына. Нужно переходить туда, где тебя ждет весь клуб, а не только тренер. Я думаю, что это самое главное во время трансферного окна. Важно также то, где клуб находился в течение последних 5-10 лет, и выбранный курс".

Холанд забил 12 голов в 11 матчах за "Боруссию" в рамках всех соревнований до того момента, когда Бундеслига была приостановлена ​​из-за вспышки коронавируса.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Оле Гуннар Сульшер Альф-Инге Хааланд Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанд
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Источник:
Goal.com

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