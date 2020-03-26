СМИ: Нойер не может договориться с Баварией о новом контракте

Как сообщает немецкий источник Bild, в данный момент "Бавария" и Мануэль Нойер ведут переговоры о новом контракт. Процесс успешным не назовешь.

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По их информации, переговоры зашли в тупик. Главная причина - вратарь хочет более долгосрочный контракт, чем тот, который ему предлагает немецкий клуб.

Действующее соглашение с Нойером будет действовать до лета 2021-го года. Есть вероятность, что после этого, тогда уже 35 летний игрок, будет искать новый клуб.

Напомним, что этим летом состав "Баварии" пополнит Александр Нюбель из "Шальке", который будет призван заменить Нойера.