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СМИ: Нойер не может договориться с Баварией о новом контракте

Германия
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Опытный голкипер может сменить клуб

СМИ: Нойер не может договориться с Баварией о новом контракте
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Как сообщает немецкий источник Bild, в данный момент "Бавария" и Мануэль Нойер ведут переговоры о новом контракт. Процесс успешным не назовешь.

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По их информации, переговоры зашли в тупик. Главная причина - вратарь хочет более долгосрочный контракт, чем тот, который ему предлагает немецкий клуб.

Действующее соглашение с Нойером будет действовать до лета 2021-го года. Есть вероятность, что после этого, тогда уже 35 летний игрок, будет искать новый клуб.

Напомним, что этим летом состав "Баварии" пополнит Александр Нюбель из "Шальке", который будет призван заменить Нойера.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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